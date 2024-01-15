Макеева Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1966

Отец: Щеголев Василий

Мать: Щеголева Надежда Петровна

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