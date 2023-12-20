Торжевский Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торжевский Иван
Мать: Торжевская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торжевская Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Торжевская Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торжевский Николай Андреевич
Мать ребёнка: Торжевская Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торжевская Полина
Смерть
Неизвестно