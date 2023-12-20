Торжевский Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торжевский Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торжевский Иван

Мать: Торжевская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торжевская Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Торжевская Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торжевский Николай Андреевич

Мать ребёнка: Торжевская Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торжевская Полина

Смерть
Неизвестно
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