(Торжевская) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Торжевская) Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торжевский Андрей Иванович

Мать: Торжевская Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анатолий

Смерть
Неизвестно

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