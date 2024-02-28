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Тимофеев Николай Ефимович

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Место рождения

Славяносербск

Дата рождения

1855

Дата смерти

После ?.12.1908

Пол

Мужской

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Тимофеев Ефим

Мать: не указана

Образование
1872
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Берейтерская школа Специальность: берейтор Берейтор – офицер инструктор по верховой езде.
Работа или профессия
С 1873 по 09.11.1908
Полтава, Полтавська область
эконом | Место работы: Петровский Полтавский кадетский корпус Должность: эконом
Бракосочетание
Около 1882

Жена: не указана

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
16.05.1883

Сын: Тимофеев Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Полтава, Полтавська область
Мелкий помещик из дворян Славяно-сербского уезда Екатеринославской губернии.
Рождение ребёнка
15.10.1886

Сын: Тимофеев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Полтава, Полтавська область
Православный. Сын надворного советника Московской губернии. Указания на 1885 год рождения в г. Коканд ошибочны.
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Тимофеев Георгий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Полтава, Полтавська область
Работа или профессия
1907
Полтава, Полтавська область
Место работы: Петровский Полтавский кадетский корпус Должность: эконом По случаю выслуги 35-летнего юбилея, от товарищей и сослуживцев ему был поднесён ценный подарок
Работа или профессия
09.11.1908
Полтава, Полтавська область
Место работы: Петровский Полтавский кадетский корпус Должность: эконом Уволен от службы за болезнью, с мундиром и пенсией
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
Смерть
После ?.12.1908
Полтава, Полтавська область
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