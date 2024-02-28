Тимофеев Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиПосле ?.12.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Тимофеев Ефим
Мать: не указана
Образование
1872
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Берейтерская школа Специальность: берейтор Берейтор – офицер инструктор по верховой езде.
Работа или профессия
С 1873 по 09.11.1908
эконом | Место работы: Петровский Полтавский кадетский корпус Должность: эконом
Бракосочетание
Около 1882
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1883
Сын: Тимофеев Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Мелкий помещик из дворян Славяно-сербского уезда Екатеринославской губернии.
Рождение ребёнка
15.10.1886
Сын: Тимофеев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Православный. Сын надворного советника Московской губернии. Указания на 1885 год рождения в г. Коканд ошибочны.
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Тимофеев Георгий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1907
Место работы: Петровский Полтавский кадетский корпус Должность: эконом По случаю выслуги 35-летнего юбилея, от товарищей и сослуживцев ему был поднесён ценный подарок
Работа или профессия
09.11.1908
Место работы: Петровский Полтавский кадетский корпус Должность: эконом Уволен от службы за болезнью, с мундиром и пенсией
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После ?.12.1908