Тимофеев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1883
Дата смерти02.10.1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1883
Отец: Тимофеев Николай Ефимович
Мать: не указана
Мелкий помещик из дворян Славяно-сербского уезда Екатеринославской губернии.
Образование
1890
Поступил в Петровский Полтавский кадетский корпус.
Образование
1900
Поступил в Константиновское артиллерийское училище, откуда перевёлся в Павловское военное училище.
Военная служба
1904
Выпущен в офицеры в 91 пехотный Двинский полк. Затем служил в 19 Восточно-Сибирском стрелковом полку. Участвовал в Русско-Японской войне 1904-5 гг., был контужен в левое плечо, за боевые заслуги награ... Показать все
Военная служба
18.10.1905
Находился в 1-й Маньчжурской армии на Путиловской сопке. Нёс службу в пешей охотничьей команде
Военная служба
1905
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Переведён в 19-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Участвовал в Русско-Японской войне 1904-5 гг.
Военная служба
17.02.1906
Во время японских атак контужен в левое плечо осколком 6 дюймового снаряда, но остался в строю. Принимал участие в бою под Мукденом. За боевые заслуги награждён орденом св. Анны 4 ст. с надписью "за х... Показать все
Военная служба
?.06.1906
После войны вновь служил в 91 пехотном Двинском полку
Бракосочетание
Около 1907
Жена: не указана
Жена: Тимофеева Маргарита, дочь богатого человека
Военная служба
28.01.1908
Уволен от службы по домашним обстоятельствам. Имел медали в память отечественной войны 1812 г. и в память 300-летия царствования Дома Романовых. Был женат. Писал мелкие литературные произведения: "Сон... Показать все
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: не указана
Мать: Тимофеева Маргарита, дочь богатого отца
Военная служба
13.09.1909
Из отставки вновь поступил в 91-й пехотный Двинский полк
Военная служба
08.12.1911
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Воинское звание: подпоручик Переведён в 16-й Сибирский стрелковый полк
Место жительства
Около 1913
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Перевёз жену и сына к родственникам жены
Военная служба
1914
Воинское звание: поручик Принял участие в Первой мировой войне в составе 16 Сибирского стрелкового полка
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.1914
Командуя 16 ротой, личным примером храбрости и мужества, довёл роту до удара в штыки и одним из первых ворвался в укреплённый противником костёл, при атаке д. Ракитино, под г. Варшавой. В этой атаке б... Показать все