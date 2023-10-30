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Тимофеев Николай Николаевич

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Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

16.05.1883

Дата смерти

02.10.1914

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1883

Отец: Тимофеев Николай Ефимович

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Мелкий помещик из дворян Славяно-сербского уезда Екатеринославской губернии.
Образование
1890
Полтава, Полтавська область
Поступил в Петровский Полтавский кадетский корпус.
Образование
1900
Полтава, Полтавська область
Поступил в Константиновское артиллерийское училище, откуда перевёлся в Павловское военное училище.
Военная служба
1904
Таллин, Эстонская ССР
Выпущен в офицеры в 91 пехотный Двинский полк. Затем служил в 19 Восточно-Сибирском стрелковом полку. Участвовал в Русско-Японской войне 1904-5 гг., был контужен в левое плечо, за боевые заслуги награ... Показать все
Военная служба
18.10.1905
Находился в 1-й Маньчжурской армии на Путиловской сопке. Нёс службу в пешей охотничьей команде
Военная служба
1905
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Переведён в 19-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Участвовал в Русско-Японской войне 1904-5 гг.
Военная служба
17.02.1906
Во время японских атак контужен в левое плечо осколком 6 дюймового снаряда, но остался в строю. Принимал участие в бою под Мукденом. За боевые заслуги награждён орденом св. Анны 4 ст. с надписью "за х... Показать все
Военная служба
?.06.1906
Таллин, Эстонская ССР
После войны вновь служил в 91 пехотном Двинском полку
Бракосочетание
Около 1907

Жена: не указана

Полтава, Полтавська область
Жена: Тимофеева Маргарита, дочь богатого человека
Военная служба
28.01.1908
Полтава, Полтавська область
Уволен от службы по домашним обстоятельствам. Имел медали в память отечественной войны 1812 г. и в память 300-летия царствования Дома Романовых. Был женат. Писал мелкие литературные произведения: "Сон... Показать все
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тимофеев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Полтава, Полтавська область
Мать: Тимофеева Маргарита, дочь богатого отца
Военная служба
13.09.1909
Таллин, Эстонская ССР
Из отставки вновь поступил в 91-й пехотный Двинский полк
Военная служба
08.12.1911
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Воинское звание: подпоручик Переведён в 16-й Сибирский стрелковый полк
Место жительства
Около 1913
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Перевёз жену и сына к родственникам жены
Военная служба
1914
Воинское звание: поручик Принял участие в Первой мировой войне в составе 16 Сибирского стрелкового полка
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
Смерть
02.10.1914
Командуя 16 ротой, личным примером храбрости и мужества, довёл роту до удара в штыки и одним из первых ворвался в укреплённый противником костёл, при атаке д. Ракитино, под г. Варшавой. В этой атаке б... Показать все
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