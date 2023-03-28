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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8СЛАВЯНОСЕРБСК. Уездный.Близь р. Северный Донец.174642341417221506Церковь православная 1. Училищ 2: уездное и приходское. Почтовая станция. Ярмарок 3. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
740. При г. Славяносербске, село бывшее государственное, при реке Северном Донце, дворов 176, жителей 1126
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Славяносербск бывшие государственные289149614272923
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
город Славяносербск
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13456Слов'яносербськселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Слов'яносербськийселищна рада Слов'яносербська