посёлок городского типа Славяносербск, посёлок городского типа Славяносербск — Familio

Славяносербск

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Города
8СЛАВЯНОСЕРБСК. Уездный.Близь р. Северный Донец.174642341417221506Церковь православная 1. Училищ 2: уездное и приходское. Почтовая станция. Ярмарок 3. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Славяносербская (Желтянская) волость
740. При г. Славяносербске, село бывшее государственное, при реке Северном Донце, дворов 176, жителей 1126

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Славяносербский уезд, Славяносербская волость
1Славяносербск бывшие государственные289149614272923

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Славяносербская волость
город Славяносербск

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13456Слов'яносербськселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Слов'яносербськийселищна рада Слов'яносербська
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