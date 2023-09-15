Тимофеев Ефим
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1841
Жена: не указана
Владеют благоприобретёнными 634 десятинами земли.
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: не указана
Мелкий помещик из дворян, владел 12 десятинами земли вблизи посёлка Енакиево.
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Тимофеев Митрофан Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Тимофеев Александр Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Тимофеева Мария Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Тимофеев Николай Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно