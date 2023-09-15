Тимофеев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Ефим

Тимофеев Ефим

Место рождения

Славяносербск

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1841

Жена: не указана

Владеют благоприобретёнными 634 десятинами земли.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тимофеев Сергей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Мелкий помещик из дворян, владел 12 десятинами земли вблизи посёлка Енакиево.
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Тимофеев Митрофан Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Тимофеев Егор Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Тимофеев Александр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Тимофеева Мария Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Тимофеев Николай Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close