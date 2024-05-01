Шадрухин Яков Иванович 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухин Яков Иванович

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Место рождения

Чинеево, Курганская область, Россия

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шадрухин Иван Яковлевич

Мать: ?

Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрухин Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Шадрухин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Шадрухин Екатерина Федоровна

Медвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Шадрухин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Шадрухин Екатерина Федоровна

Медвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: (Шадрухина) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Шадрухин Екатерина Федоровна

Медвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Шадрухин Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Шадрухин Екатерина Федоровна

Медвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения
Смерть
Неизвестно

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