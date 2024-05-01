Шадрухин Яков Иванович
Место рожденияЧинеево, Курганская область, Россия
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Шадрухин Иван Яковлевич
Мать: ?
Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Шадрухин Екатерина Федоровна
Медвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Шадрухин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Шадрухин Екатерина Федоровна
Медвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: (Шадрухина) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Шадрухин Екатерина Федоровна
Медвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Шадрухин Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Шадрухин Екатерина Федоровна
Медвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения
Смерть
Неизвестно