Шадрухин Федор Яковлевич Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухин Федор Яковлевич

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Место рождения

Медвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Шадрухин Яков Иванович

Мать: Шадрухин Екатерина Федоровна

Медвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрухина Настасья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Шадрухин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Шадрухина Настасья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Шадрухин Петр Федорович

Мать ребёнка: Шадрухина Настасья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Шадрухина) Лукерья Федоровна

Мать ребёнка: Шадрухина Настасья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Шадрухин Иван Федорович

Мать ребёнка: Шадрухина Настасья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Шадрухин Игнатий Федорович

Мать ребёнка: Шадрухина Настасья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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