Шадрухин Федор Яковлевич
Место рожденияМедвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Медвежья деревня, Чинеевская волость, Курганский округ, Тобольская губения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Шадрухин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Шадрухина Настасья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Шадрухина Настасья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Шадрухина) Лукерья Федоровна
Мать ребёнка: Шадрухина Настасья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Шадрухина Настасья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Шадрухин Игнатий Федорович
Мать ребёнка: Шадрухина Настасья Михайловна
Смерть
Неизвестно