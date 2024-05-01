Шадрухин Иван Яковлевич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухин Иван Яковлевич

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Место рождения

Чинеево, Курганская область, Россия

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шадрухин Яков Федорович

Мать: Татьяна Ефимова

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шадрухин Яков Иванович

Мать ребёнка: ?

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Шадрухин) Настасья Ивановна

Мать ребёнка: ?

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шадрухин Захар Иванович

Мать ребёнка: ?

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Шадрухина) Акулина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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