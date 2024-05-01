Шадрухин Иван Яковлевич
Место рожденияЧинеево, Курганская область, Россия
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Шадрухин Яков Федорович
Мать: Татьяна Ефимова
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: ?
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Шадрухин) Настасья Ивановна
Мать ребёнка: ?
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: ?
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Шадрухина) Акулина Ивановна
Мать ребёнка: ?
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно