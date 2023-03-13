Хозовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Хозовъ Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Хозовъ Тимофей
Мать ребёнка: Хозова Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Чертова Марья
Мать ребёнка: Хозова Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Хозовъ Семенъ слепъ
Мать ребёнка: Хозова Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Степачкина Татьяна
Мать ребёнка: Хозова Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Скрепкова Акулина
Мать ребёнка: Хозова Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Хозовъ Прокофий
Мать ребёнка: Хозова Прасковья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область