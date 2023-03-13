Хозова Прасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозова Прасковья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Хозовъ Тимофей

Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Чертова Марья

Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Хозовъ Семенъ слепъ

Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Степачкина Татьяна

Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Скрепкова Акулина

Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Хозовъ Прокофий

Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хозовъ Иванъ

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