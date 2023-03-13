Хозова Прасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Хозовъ Тимофей
Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Чертова Марья
Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Хозовъ Семенъ слепъ
Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Степачкина Татьяна
Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Скрепкова Акулина
Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Хозовъ Прокофий
Отец ребёнка: Хозовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хозовъ Иванъ