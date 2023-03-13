Хозовъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Хозовъ Осипъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Хозовъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Хозовъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1791
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область