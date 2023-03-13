Хозовъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозовъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Хозовъ Осипъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Хозовъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Хозовъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1791
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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