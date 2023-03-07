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Бычков Митрофан Абрамов

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Место рождения

Вельмогово, Клин, Московская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бычков Авраам Павлов

Мать: Бычкова Наталья Артемьева

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
26.05.1876 ст.

Жена: Матрена Андреева

Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1877 ст.

Дочь: Бычкова Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Матрена Андреева

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1889 ст.

Сын: Бычков Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: Матрена Андреева

Вельмогово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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