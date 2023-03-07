Бычков Митрофан Абрамов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Бычков Авраам Павлов
Бракосочетание
26.05.1876 ст.
Жена: Матрена Андреева
Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1877 ст.
Дочь: Бычкова Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Матрена Андреева
Рождение ребёнка
14.03.1889 ст.
Сын: Бычков Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: Матрена Андреева
Смерть
Неизвестно