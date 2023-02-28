Бычкова Наталья Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.12.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1855 ст.
Отец ребёнка: Бычков Авраам Павлов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Бычков Авраам Павлов
Рождение ребёнка
08.07.1862 ст.
Отец ребёнка: Бычков Авраам Павлов
Рождение ребёнка
16.12.1864 ст.
Дочь: Бычкова Анастасия Абрамовна
Отец ребёнка: Бычков Авраам Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычков Авраам Павлов
Смерть
06.12.1877 ст.
от чахотки