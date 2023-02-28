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Бычкова Наталья Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.12.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1855 ст.

Сын: Бычков Яков Абрамович

Отец ребёнка: Бычков Авраам Павлов

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бычков Митрофан Абрамов

Отец ребёнка: Бычков Авраам Павлов

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1862 ст.

Сын: Бычков Василий Абрамович

Отец ребёнка: Бычков Авраам Павлов

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
16.12.1864 ст.

Дочь: Бычкова Анастасия Абрамовна

Отец ребёнка: Бычков Авраам Павлов

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Авраам Павлов

Смерть
06.12.1877 ст.
Вельмогово, Клин, Московская область
от чахотки
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