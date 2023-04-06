Матрена Андреева
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1876 ст.
Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1877 ст.
Дочь: Бычкова Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Бычков Митрофан Абрамов
Рождение ребёнка
14.03.1889 ст.
Сын: Бычков Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Бычков Митрофан Абрамов
Смерть
Неизвестно