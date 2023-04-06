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Матрена Андреева

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Место рождения

Головково, Клин, Московская область

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Головково, Клин, Московская область
Бракосочетание
26.05.1876 ст.

Муж: Бычков Митрофан Абрамов

Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1877 ст.

Дочь: Бычкова Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Бычков Митрофан Абрамов

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1889 ст.

Сын: Бычков Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Бычков Митрофан Абрамов

Вельмогово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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