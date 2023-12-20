Савельев Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Савельев Иван Иванович

Мать: ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Савельев Максим Егорович

Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Степанида Егоровна

Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агинья Егоровна

Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Савельева) Анисья Егоровна

Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Савельев Прокофий Егорович

Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Савельев Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна

Смерть
Неизвестно

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