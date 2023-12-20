Савельев Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Савельев Иван Иванович
Мать: ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Степанида Егоровна
Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агинья Егоровна
Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Савельева) Анисья Егоровна
Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Савельев Прокофий Егорович
Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Савельев Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Савельева Авдотья Давидовна
Смерть
Неизвестно