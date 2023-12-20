Савельева Авдотья Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Степанида Егоровна
Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агинья Егоровна
Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анисья Егоровна
Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Савельев Прокофий Егорович
Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Савельев Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно