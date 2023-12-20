Савельева Авдотья Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельева Авдотья Давидовна

Савельева Авдотья Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Савельев Максим Егорович

Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Степанида Егоровна

Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агинья Егоровна

Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анисья Егоровна

Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Савельев Прокофий Егорович

Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Савельев Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Савельев Егор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close