Панфилова (Муллари) Галина Эдуардовна
Место рождения
Дата рождения18.07.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1952
Рождение ребёнка
11.08.1975
Дочь: Кашуба Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Панфилов Иван Семёнович
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
28.01.1978
Отец ребёнка: Панфилов Иван Семёнович
Сумпосад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно