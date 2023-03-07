Панфилова (Муллари) Галина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Муллари) Галина Эдуардовна

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Место рождения

Анненский Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1952

Отец: Муллари Эдуард Германович

Мать: Муллари Мария Степановна

Анненский Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.08.1975

Дочь: Кашуба Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Панфилов Иван Семёнович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
28.01.1978

Сын: Панфилов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Панфилов Иван Семёнович

Сумпосад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Иван Семёнович

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