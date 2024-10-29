село Анненский Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Анненский Мост

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Бадожская волость
129. Аннинский-Мост (Антинский Мост), деревня бывшая владельческая, при реке Ковже, дворов 7, жителей 39, лавка, трактир

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Бадожская волость
212714. Анненский мостАнтинскоеПри Мариинском канале53250 сДо ближайшего поселения: 250 с. До школы: школа. До почтового отделения: —. До пароходной пристани: Пристань. Крестьянское: 13. Не крестьянское: 14. Крестьянское: 14. Не крестьянское: 12. Крестьянское: 39. Не крестьянское: 22. Крестьянское: 24. Не крестьянское: 21.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
33393Анненский Мостсело60°43'с.ш.37°07'в.д.P-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Анненское сельское поселение
19622412101с Анненский Мостсело

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