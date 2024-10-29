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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
129. Аннинский-Мост (Антинский Мост), деревня бывшая владельческая, при реке Ковже, дворов 7, жителей 39, лавка, трактир
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
212714. Анненский мостАнтинскоеПри Мариинском канале53250 сДо ближайшего поселения: 250 с. До школы: школа. До почтового отделения: —. До пароходной пристани: Пристань. Крестьянское: 13. Не крестьянское: 14. Крестьянское: 14. Не крестьянское: 12. Крестьянское: 39. Не крестьянское: 22. Крестьянское: 24. Не крестьянское: 21.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33393Анненский Мостсело60°43'с.ш.37°07'в.д.P-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622412101с Анненский Мостсело