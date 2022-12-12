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Панфилов Иван Семёнович

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Место рождения

Вирма, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

21.05.1955

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1955

Отец: Панфилов Семён Никифорович

Мать: Панфилова Анна Андреевна

Вирма, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.08.1975

Дочь: Кашуба Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Панфилова Галина Эдуардовна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
28.01.1978

Сын: Панфилов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Панфилова Галина Эдуардовна

Сумпосад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Галина Эдуардовна

Смерть
2012
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