Панфилов Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения21.05.1955
Дата смерти2012
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1955
Рождение ребёнка
11.08.1975
Дочь: Кашуба Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Панфилова Галина Эдуардовна
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
28.01.1978
Мать ребёнка: Панфилова Галина Эдуардовна
Сумпосад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012