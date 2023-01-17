Муллари Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1952
Дочь: Панфилова Галина Эдуардовна
Отец ребёнка: Муллари Эдуард Германович
Анненский Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1958
Дочь: Редькина Людмила Эдуардовна
Отец ребёнка: Муллари Эдуард Германович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муллари Николай Эдуардович
Отец ребёнка: Муллари Эдуард Германович
Смерть
Неизвестно