Муллари Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуллари Мария Степановна

Муллари Мария Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1952

Дочь: Панфилова Галина Эдуардовна

Отец ребёнка: Муллари Эдуард Германович

Анненский Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1958

Дочь: Редькина Людмила Эдуардовна

Отец ребёнка: Муллари Эдуард Германович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллари Николай Эдуардович

Отец ребёнка: Муллари Эдуард Германович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close