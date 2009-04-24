Кандыбин Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1937
Дата смерти24.04.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1971
Дочь: Шмонова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Кандыбина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1981
Мать ребёнка: Кандыбина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.2009