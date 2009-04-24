Кандыбин Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандыбин Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1937

Дата смерти

24.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1971

Дочь: Шмонова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Кандыбина Валентина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1981

Сын: Кандыбин Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Кандыбина Валентина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандыбина Валентина Ивановна

Смерть
24.04.2009
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