Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кандыбин Михаил Юрьевич
Кандыбин Михаил Юрьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
10.10.1981
Пол
Мужской
Отец
Кандыбин Юрий Николаевич
1937 г.р.
Мать
Кандыбина (Данилина) Валентина Ивановна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1981
Отец:
Кандыбин Юрий Николаевич
Мать:
Кандыбина Валентина Ивановна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия