Шмонова (Кандыбина) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмонова (Кандыбина) Ирина Юрьевна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

24.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1971

Отец: Кандыбин Юрий Николаевич

Мать: Кандыбина Валентина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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