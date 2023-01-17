Касторное
Касторенский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы сельского общества с. Касторного Касторенской волости Землянского уезда. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дело 63 Показать все
Опись просорушки жителей с. Касторного Касторенской волости Землянского уезда Константина Александровича Будкова и Ивана Васильевича Бурлякова. 1905 г. // Гос. архив Воро Показать все
Опись водяной мельницы жителя с. Касторного Касторенской волости Землянского уезда Федора Егоровича Кондыбина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись водяной мельницы жителя с. Касторного Касторенской волости Землянского уезда Антона Аникеевича Мельникова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опи Показать все
Опись просорушки жителей с. Касторного Касторенской волости Землянского уезда Николая Ивановича и Андрея Ивановича Тимашенковых, Дмитрия Ивановича и Ивана Митрофановича Б Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1416Касторное, с. каз.при рч. Олыме.40станов. кварт.110536569Церковь православная. Ярмарка. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
687. Косторное, село бывшее государственное, при речке Олыме, дворов 191, жителей 1317, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, почтовая с Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10307Касторноераб.посёлок51°49'38°09'M-37-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38614151051рп Касторноерабочий поселок