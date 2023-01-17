рабочий посёлок Касторное, рабочий посёлок Касторное, Касторенский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Касторное

Касторенский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы сельского общества с. Касторного Касторенской волости Землянского уезда. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дело 63 Показать все
Опись просорушки жителей с. Касторного Касторенской волости Землянского уезда Константина Александровича Будкова и Ивана Васильевича Бурлякова. 1905 г. // Гос. архив Воро Показать все
Опись водяной мельницы жителя с. Касторного Касторенской волости Землянского уезда Федора Егоровича Кондыбина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Опись водяной мельницы жителя с. Касторного Касторенской волости Землянского уезда Антона Аникеевича Мельникова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опи Показать все
Опись просорушки жителей с. Касторного Касторенской волости Землянского уезда Николая Ивановича и Андрея Ивановича Тимашенковых, Дмитрия Ивановича и Ивана Митрофановича Б Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1416Касторное, с. каз.при рч. Олыме.40станов. кварт.110536569Церковь православная. Ярмарка. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Косторенская волость
687. Косторное, село бывшее государственное, при речке Олыме, дворов 191, жителей 1317, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, почтовая с Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Касторенский район
10307Касторноераб.посёлок51°49'38°09'M-37-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Касторенский муниципальный район, Городское поселение поселок Касторное
38614151051рп Касторноерабочий поселок
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