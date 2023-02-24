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Букин Михаил Дмитриевич

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Место рождения

д.Андреевка Хвалынский уезд

Дата рождения

07.11.1894

Дата смерти

27.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1894

Отец: Букин Дмитрий Данилович

Мать: Букина Татьяна Ильинична

д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1916

Дочь: Пачина Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Букина Акулина Михайловна

д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1918

Дочь: Писчикова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Букина Акулина Михайловна

д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Букин Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Букина Акулина Михайловна

д.Андреевка Хвалынский уезд
Смерть
27.05.1963
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