Букин Михаил Дмитриевич
Место рожденияд.Андреевка Хвалынский уезд
Дата рождения07.11.1894
Дата смерти27.05.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1894
Отец: Букин Дмитрий Данилович
Мать: Букина Татьяна Ильинична
д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1916
Дочь: Пачина Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Букина Акулина Михайловна
д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1918
Дочь: Писчикова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Букина Акулина Михайловна
д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Букина Акулина Михайловна
д.Андреевка Хвалынский уезд
Смерть
27.05.1963