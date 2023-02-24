Писчикова (Букина) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писчикова (Букина) Варвара Михайловна

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Место рождения

д.Андреевка Хвалынский уезд

Дата рождения

29.11.1918

Дата смерти

02.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1918

Отец: Букин Михаил Дмитриевич

Мать: Букина Акулина Михайловна

д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
1951

Сын: Писчиков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Писчиков Василий Алексеевич

Андреевка, Николаевский район, Ульяновская обл.
Смерть
02.01.1990
г.Тольятти, Самарская область
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