Писчикова (Букина) Варвара Михайловна
Место рожденияд.Андреевка Хвалынский уезд
Дата рождения29.11.1918
Дата смерти02.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1918
Отец: Букин Михаил Дмитриевич
д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
1951
Сын: Писчиков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Писчиков Василий Алексеевич
Андреевка, Николаевский район, Ульяновская обл.
Смерть
02.01.1990
г.Тольятти, Самарская область