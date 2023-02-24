Букина (Палина) Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Палина) Акулина Михайловна

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Место рождения

д.Андреевка Хвалынский уезд

Дата рождения

07.04.1896

Дата смерти

06.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1896

Отец: Палин Михаил Максимович

Мать: Палина Елена Григорьевна

д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1916

Дочь: Пачина Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Букин Михаил Дмитриевич

д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1918

Дочь: Писчикова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Букин Михаил Дмитриевич

д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Букин Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Букин Михаил Дмитриевич

д.Андреевка Хвалынский уезд
Смерть
06.09.1968
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