Букина (Палина) Акулина Михайловна
Место рожденияд.Андреевка Хвалынский уезд
Дата рождения07.04.1896
Дата смерти06.09.1968
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1896
Отец: Палин Михаил Максимович
Мать: Палина Елена Григорьевна
д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1916
Дочь: Пачина Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Букин Михаил Дмитриевич
д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1918
Дочь: Писчикова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Букин Михаил Дмитриевич
д.Андреевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Букин Михаил Дмитриевич
д.Андреевка Хвалынский уезд
Смерть
06.09.1968