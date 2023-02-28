Букина (Юдина) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Юдина) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Букин Дмитрий Данилович

Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1894

Сын: Букин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Букин Дмитрий Данилович

д.Андреевка Хвалынский уезд
Смерть
Неизвестно
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