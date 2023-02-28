Букина (Юдина) Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1886
Село Старые Пичеуры , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1894
Отец ребёнка: Букин Дмитрий Данилович
д.Андреевка Хвалынский уезд
Смерть
Неизвестно