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Кузнецов Константин Сергеевич

Место рождения

п.Первомайск Павловский район Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Сергей Гаврилович

Мать: Кузнецова Мария Ефимовна

п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Алтайский край