Кузнецов Константин Сергеевич
Место рожденияп.Первомайск Павловский район Алтайский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Сергей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Алтайский край