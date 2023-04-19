Кузнецов Сергей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1894
Дата смерти27.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1894
Отец: Кузнецов Гаврил
Мать: Кузнецова Ххххх
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна
п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
30.03.1924
Сын: Кузнецов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: Аулова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
14.10.1935
Сын: Кузнецов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна
п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
27.09.1937
Сын: Кузнецов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна
п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна
п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.09.1984
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край