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Кузнецов Сергей Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1894

Дата смерти

27.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1894

Отец: Кузнецов Гаврил

Мать: Кузнецова Ххххх

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кузнецов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна

п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
30.03.1924

Сын: Кузнецов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
01.05.1928

Дочь: Аулова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
14.10.1935

Сын: Кузнецов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна

п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
27.09.1937

Сын: Кузнецов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна

п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна

п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.09.1984
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
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