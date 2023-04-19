Кузнецова Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Мария Ефимовна

Кузнецова Мария Ефимовна

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1895

Дата смерти

05.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кузнецов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович

п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
30.03.1924

Сын: Кузнецов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
14.10.1935

Сын: Кузнецов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович

п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
27.09.1937

Сын: Кузнецов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович

п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович

п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович

Смерть
05.06.1973
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close