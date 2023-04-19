Кузнецова Мария Ефимовна
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1895
Дата смерти05.06.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович
п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
30.03.1924
Сын: Кузнецов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
14.10.1935
Сын: Кузнецов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович
п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
27.09.1937
Сын: Кузнецов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович
п. Первомайск Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович
п.Первомайск Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Гаврилович
Смерть
05.06.1973
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край