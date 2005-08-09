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Савлук Мария Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1930

Дата смерти

09.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1930

Отец: Савлук Фома

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Николай Фатеевич

Рождение ребёнка
16.10.1952

Сын: Баяндин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Баяндин Николай Фатеевич

Рождение ребёнка
16.01.1957

Сын: Баяндин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Баяндин Николай Фатеевич

Рождение ребёнка
04.08.1959

Сын: Баяндин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Баяндин Николай Фатеевич

Рождение ребёнка
04.03.1961

Дочь: Баяндина Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Баяндин Николай Фатеевич

Смерть
09.08.2005
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

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