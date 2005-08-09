Савлук Мария Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1930
Дата смерти09.08.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1930
Отец: Савлук Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1952
Сын: Баяндин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Баяндин Николай Фатеевич
Рождение ребёнка
16.01.1957
Отец ребёнка: Баяндин Николай Фатеевич
Рождение ребёнка
04.08.1959
Сын: Баяндин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Баяндин Николай Фатеевич
Рождение ребёнка
04.03.1961
Дочь: Баяндина Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Баяндин Николай Фатеевич
Смерть
09.08.2005
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область