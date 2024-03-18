Баяндина Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1961
Отец: Баяндин Николай Фатеевич
Мать: Савлук Мария Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1982
Дочь: Макогина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Макогин Александр Павлович
Рождение ребёнка
27.03.1989
Сын: Макогин Иван Александрович
Отец ребёнка: Макогин Александр Павлович
Рождение ребёнка
29.03.1990
Сын: Макогин Николай Александрович
Отец ребёнка: Макогин Александр Павлович