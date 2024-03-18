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Баяндина Раиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1961

Отец: Баяндин Николай Фатеевич

Мать: Савлук Мария Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макогин Александр Павлович

Рождение ребёнка
11.04.1982

Дочь: Макогина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Макогин Александр Павлович

Рождение ребёнка
27.03.1989

Сын: Макогин Иван Александрович

Отец ребёнка: Макогин Александр Павлович

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.03.1990

Сын: Макогин Николай Александрович

Отец ребёнка: Макогин Александр Павлович

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

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