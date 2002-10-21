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Баяндин Николай Фатеевич

Место рождения

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.08.1927

Дата смерти

21.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927

Отец: Баяндин Фатей Власович

Мать: Тишкина Пелагея Кондратьевна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.10.1952

Сын: Баяндин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Савлук Мария Фоминична

Рождение ребёнка
16.01.1957

Сын: Баяндин Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Савлук Мария Фоминична

Рождение ребёнка
04.08.1959

Сын: Баяндин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Савлук Мария Фоминична

Рождение ребёнка
04.03.1961

Дочь: Баяндина Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Савлук Мария Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савлук Мария Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
21.10.2002
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
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