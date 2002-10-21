Баяндин Николай Фатеевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1927
Дата смерти21.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927
Рождение ребёнка
16.10.1952
Сын: Баяндин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Савлук Мария Фоминична
Рождение ребёнка
16.01.1957
Мать ребёнка: Савлук Мария Фоминична
Рождение ребёнка
04.08.1959
Сын: Баяндин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Савлук Мария Фоминична
Рождение ребёнка
04.03.1961
Дочь: Баяндина Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Савлук Мария Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савлук Мария Фоминична
Смерть
21.10.2002
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область