Баяндин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1952
Отец: Баяндин Николай Фатеевич
Мать: Савлук Мария Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хромова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
25.10.1976
Дочь: Баяндина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Хромова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
08.11.1979
Дочь: Баяндина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Хромова Любовь Павловна
Рождение ребёнка
08.07.1985
Сын: Баяндин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Хромова Любовь Павловна