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Баяндин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1952

Отец: Баяндин Николай Фатеевич

Мать: Савлук Мария Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
25.10.1976

Дочь: Баяндина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Хромова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
08.11.1979

Дочь: Баяндина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Хромова Любовь Павловна

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.07.1985

Сын: Баяндин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Хромова Любовь Павловна

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

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