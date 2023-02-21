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Ленинцев (Мартынов) Николай Николаевич

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Место рождения

деревня Яблуновк, г. Варшава, Мазовецкое Воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

1903

Дата смерти

13.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Мартынов Николай Иванович

Мать: Мартынова Нина Георгиевна

деревня Яблуновк, г. Варшава, Мазовецкое Воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
С 1929 по 1934

Жена: Петрова Елена Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1930

Сын: Ленинцев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Петрова Елена Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.05.1945
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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