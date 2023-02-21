Ленинцев (Мартынов) Николай Николаевич
Место рождениядеревня Яблуновк, г. Варшава, Мазовецкое Воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Дата рождения1903
Дата смерти13.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
деревня Яблуновк, г. Варшава, Мазовецкое Воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
С 1929 по 1934
Рождение ребёнка
11.06.1930
Сын: Ленинцев Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Петрова Елена Владимировна
Смерть
13.05.1945
Саратов, город Саратов, Саратовская область