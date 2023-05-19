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Мартынов Николай Иванович

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

12.12.1846

Дата смерти

25.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ленинцев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мартынова Нина Георгиевна

деревня Яблуновк, г. Варшава, Мазовецкое Воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Нина Георгиевна

Смерть
25.08.1913
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя