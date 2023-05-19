Мартынов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения12.12.1846
Дата смерти25.08.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ленинцев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мартынова Нина Георгиевна
деревня Яблуновк, г. Варшава, Мазовецкое Воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1913
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя