Мартынова (Гринкевич) Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Гринкевич) Нина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гринкевич Георгий Иванович

Мать: Гринкевич Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ленинцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мартынов Николай Иванович

деревня Яблуновк, г. Варшава, Мазовецкое Воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Николай Иванович

Смерть
1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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