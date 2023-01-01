Мартынова (Гринкевич) Нина Георгиевна
женский, родилась 1875
умерла 1950, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьГринкевич (Азанчевская) Юлия Николаевна1854 г.р.
ОтецГринкевич Георгий Иванович1842 г.р.
Супруги
Мартынов Николай Иванович12.12.1846 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ленинцев (Мартынов) Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мартынов Николай Иванович
деревня Яблуновк, г. Варшава, Мазовецкое Воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Смерть
1950
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург