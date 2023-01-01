Мартынова (Гринкевич) Нина Георгиевна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартынова (Гринкевич) Нина Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1875

умерла 1950, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Гринкевич (Азанчевская) Юлия Николаевна1854 г.р.
Отец
Гринкевич Георгий Иванович1842 г.р.
Супруги
Мартынов Николай Иванович12.12.1846 г.р.
Дети
Ленинцев (Мартынов) Николай Николаевич1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гринкевич Георгий Иванович

Мать: Гринкевич (Азанчевская) Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ленинцев (Мартынов) Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мартынов Николай Иванович

деревня Яблуновк, г. Варшава, Мазовецкое Воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Смерть
1950
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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