Мартынова (Гринкевич) Нина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ленинцев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мартынов Николай Иванович
деревня Яблуновк, г. Варшава, Мазовецкое Воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния