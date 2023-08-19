Крестешников Матвей Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешников Матвей Венедиктович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

03.08.1793

Дата смерти

15.05.1837

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

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Дети

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Скрыто настройками приватности
1824 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1793

Отец: Крестешников Венедикт Венедиктович

Мать: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1816

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1824

Сын: Крестешников Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.05.1837
Тверь, город Тверь, Тверская область
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