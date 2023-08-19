Крестешников Матвей Венедиктович
Место рождения
Дата рождения03.08.1793
Дата смерти15.05.1837
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1793
Отец: Крестешников Венедикт Венедиктович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1816
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1822
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.1824
Сын: Крестешников Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.05.1837