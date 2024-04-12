Крестешников Венедикт Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешников Венедикт Венедиктович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

10.03.1762

Дата смерти

28.03.1813

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

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Дети

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1793 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1762

Отец: Крестешников Венедикт Венедиктович

Мать: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1788

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1793

Сын: Крестешников Матвей Венедиктович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1795

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.03.1813
Тверь, город Тверь, Тверская область
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