Крестешников Венедикт Венедиктович
Место рождения
Дата рождения10.03.1762
Дата смерти28.03.1813
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1762
Отец: Крестешников Венедикт Венедиктович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.1788
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1793
Сын: Крестешников Матвей Венедиктович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1795
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.03.1813