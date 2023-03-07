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Гоштовт Иосиф Адамович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.01.1859

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1859

Отец: Gosztowt Adam Kazimir

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Людинкгаузен-Вольф Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Гоштовт Мария Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1886 ст.

Дочь: Гончаренко Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Гоштовт Мария Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоштовт Мария Александровна

Смерть
1918
Щирск, Струго-Красненский район, Псковская область
Иосиф Адамович Гоштовт родился 7 января 1859 г. В 1875 г. поступил в Пажеский корпус. В 1882 г. по окончании корпуса был командирован в лейб гвардии Уланский полк, с 1882 по 1887 г. был батальонным ад... Показать все
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