Гоштовт Иосиф Адамович
Место рождения
Дата рождения07.01.1859
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1859
Отец: Gosztowt Adam Kazimir
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Людинкгаузен-Вольф Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Гоштовт Мария Александровна
Рождение ребёнка
23.02.1886 ст.
Дочь: Гончаренко Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Гоштовт Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918
Щирск, Струго-Красненский район, Псковская область
Иосиф Адамович Гоштовт родился 7 января 1859 г. В 1875 г. поступил в Пажеский корпус. В 1882 г. по окончании корпуса был командирован в лейб гвардии Уланский полк, с 1882 по 1887 г. был батальонным ад... Показать все