Гоштовт (Людинкгаузен-Вольф) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Людинкгаузен-Вольф Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Гоштовт Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
23.02.1886 ст.
Дочь: Гончаренко Елизавета Иосифовна
Отец ребёнка: Гоштовт Иосиф Адамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно