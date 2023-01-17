Гоштовт (Людинкгаузен-Вольф) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоштовт (Людинкгаузен-Вольф) Мария Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Людинкгаузен-Вольф Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Гоштовт Иосиф Адамович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1886 ст.

Дочь: Гончаренко Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Гоштовт Иосиф Адамович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоштовт Иосиф Адамович

Смерть
Неизвестно
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