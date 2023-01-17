Гончаренко (Гоштовт) Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Гоштовт) Елизавета Иосифовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.02.1886 ст.

Дата смерти

19.03.1919

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1886 ст.

Отец: Гоштовт Иосиф Адамович

Мать: Гоштовт Мария Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гончаренко Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Гончаренко Георгий Иванович

Рига
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Гончаренко Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Гончаренко Георгий Иванович

Рига
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Георгий Иванович

Смерть
19.03.1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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