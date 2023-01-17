Гончаренко (Гоштовт) Елизавета Иосифовна
Место рождения
Дата рождения23.02.1886 ст.
Дата смерти19.03.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1886 ст.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гончаренко Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Гончаренко Георгий Иванович
Рига
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Гончаренко Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Гончаренко Георгий Иванович
Рига
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1919