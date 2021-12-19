Gosztowt Adam Kazimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGosztowt Adam Kazimir

Gosztowt Adam Kazimir

avatar

Место рождения

Vilnius, Vilnius city municipality

Дата рождения

24.12.1821 ст.

Дата смерти

11.08.1914

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1821 ст.

Отец: Gosztowtt Karol Justyn

Мать: не указана

Военная служба
С 1853 по 1885
Участник Восточной (1853–1856) и Русско Турецкой (1877–1878) войн. С 1871 г. в звании полковника он командовал 4 м Копорским пехотным полком. В период Русско Турецкой войны в 1877 г. заслужил золотое ... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1859

Сын: Гоштовт Иосиф Адамович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1860

Сын: Гоштовт Адам Адамович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.08.1914
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Мы используем куки для улучшения работы сайта.