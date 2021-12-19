Gosztowt Adam Kazimir
Место рожденияVilnius, Vilnius city municipality
Дата рождения24.12.1821 ст.
Дата смерти11.08.1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1821 ст.
Отец: Gosztowtt Karol Justyn
Мать: не указана
Военная служба
С 1853 по 1885
Участник Восточной (1853–1856) и Русско Турецкой (1877–1878) войн. С 1871 г. в звании полковника он командовал 4 м Копорским пехотным полком. В период Русско Турецкой войны в 1877 г. заслужил золотое ... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1859
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.08.1914
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство