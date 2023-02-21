Обухов Артемей Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Артемей Нефедович

Обухов Артемей Нефедович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Обухов Нефед Иванович

Мать: Обухова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Артемьевна

Мать ребёнка: Обухова Ирина Титовна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Обухов Софрон Артемьевич

Мать ребёнка: Обухова Ирина Титовна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Обухов Федор Артемьевич

Мать ребёнка: Обухова Ирина Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Ирина Титовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close