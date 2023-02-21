Обухов Артемей Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Обухов Нефед Иванович
Мать: Обухова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья Артемьевна
Мать ребёнка: Обухова Ирина Титовна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Обухова Ирина Титовна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Обухова Ирина Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Ирина Титовна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно