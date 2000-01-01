Обухова (Устюжанина) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Обухов Нефед Иванович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Матвеева Фекла Нефедовна
Отец ребёнка: Обухов Нефед Иванович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Обухов Нефед Иванович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Обухов Григорей Нефедович
Отец ребёнка: Обухов Нефед Иванович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Гвоздева Анна Нефедовна
Отец ребёнка: Обухов Нефед Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно