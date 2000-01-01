Обухова (Устюжанина) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Устюжанина) Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Обухов Яков Нефедович

Отец ребёнка: Обухов Нефед Иванович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Матвеева Фекла Нефедовна

Отец ребёнка: Обухов Нефед Иванович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Обухов Артемей Нефедович

Отец ребёнка: Обухов Нефед Иванович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Обухов Григорей Нефедович

Отец ребёнка: Обухов Нефед Иванович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Гвоздева Анна Нефедовна

Отец ребёнка: Обухов Нефед Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Нефед Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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