Обухова (Головизнина) Ирина Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья Артемьевна
Отец ребёнка: Обухов Артемей Нефедович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Обухов Артемей Нефедович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Обухов Артемей Нефедович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно