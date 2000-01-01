Обухов Нефед Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Нефед Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Обухов Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Обухов Яков Нефедович

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Матвеева Фекла Нефедовна

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Обухов Артемей Нефедович

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Обухов Григорей Нефедович

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Гвоздева Анна Нефедовна

Мать ребёнка: Обухова Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Марфа Ивановна

Смерть
1756
Похороны
Неизвестно
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