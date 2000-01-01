Обухов Нефед Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Обухов Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Обухова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Матвеева Фекла Нефедовна
Мать ребёнка: Обухова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Обухова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Обухов Григорей Нефедович
Мать ребёнка: Обухова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Гвоздева Анна Нефедовна
Мать ребёнка: Обухова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Марфа Ивановна
Смерть
1756
Похороны
Неизвестно